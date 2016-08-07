سعد مبارك: الدفاع مشكلة الهلال

‏أبدى سعد مبارك، لاعب الهلال السابق، رضاه التام عن التعاقدات التي أبرمتها إدارة ناديه خلال الموسم الحالي، مشيراً إلا أن تلك التغييرات ستعطي أفضلية كبيرة للفريق الأزرق.

وقال مبارك في حديثه لـ"العربية.نت": "التعاقدات التي قامت بها إدارة الهلال ستعطي الفريق أفضلية كبيرة خاصة في منطقتي الوسط والمقدمة وأيضاً الوديات التي خاضها الفريق خلال معسكره الخارجي كانت بالتدريج، وآخر مباراة كانت قوية أمام أودينيزي الإيطالي".

وأضاف: "الخوف على الهلال في المناطق الخلفية خاصة بعد رحيل الثنائي البرازيلي ديغاو والكوري كواك تاي هي، والآن يتواجد أسامه هوساوي ومحمد جحفلي، وستكون هناك ضغوطات لاسيما بسبب قلة الانسجام بالإضافة إلى قلة خبرة محمد جحفلي وغياب الثنائي ياسر الشهراني وعبدالله الزوري وكنت أتمنى أن يكون الأجنبي الرابع في خط الدفاع ليزيد من قوة التنافس".

وقلل مبارك من تأثير تأخر إدارة فريقه في حسم ملف اللاعبين الاجانب، وأضاف: "الهلال هذا الموسم كان شغله الشاغل التعاقد مع المحليين وحتى الأجانب الذين تعاقد معهم أعتقد أنهم في جاهزية بدنية كونهم خاضوا آخر مباريات لهم في وقت قريب".

وأشار لاعب الهلال السابق إلى أن غياب البرازيلي إدواردو سيكون مؤثراً، وزاد: "إدواردو كان نجم الفريق في موسمه الماضي خاصة في القسم الأول، وأعتقد أن غيابه مؤثر ولكن التعاقدات الأخيرة أعطت دكة الهلال قوة كبيرة".

وحول رؤيته لعمل الأوروغوياني غوستافو ماتوساس خلال فترة الإعداد، قال: "متى ما كان الانسجام حاضرا في الفريق واعتمد على تشكيلة معينة وابتعد عن التدوير الخاطئ كما كان يفعله اليوناني دونيس في الموسم الماضي أعتقد أنه سينجح".