ماتوساس: دفاعنا متميز.. وغوميز: تحدٍ قوي

وصف الأوروغوياني غوستافو ماتوساس، المدير الفني للهلال، مواجهة فريقه أمام نظيره أهلي جدة في نهائي كأس السوبر بالهامة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفريق سيخوض المواجهة طامحا وطامعا في المحافظة على لقبه الذي حققه الموسم الماضي أمام النصر.

وقال ماتوساس عبر المؤتمر الصحافي الذي عقد الأحد بقاعة المؤتمرات في نادي فولهام الإنجليزي: "منافسنا جيد جدا، لكن الهلال سيدخل اللقاء للظفر ببطولة كأس السوبر، فالهلال ناد كبير، ويمتلك لاعبين جاهزين في كل خانة".

وأضاف: "أحب اللعب الهجومي، وفريقنا يمتلك لاعبين متميزين في خط الدفاع منهم أسامة هوساوي، محمد جحفلي، عبدالله الحافظ، وأحمد شراحيلي".

من جهته، طمأن البرتغالي غوميز، المدير الفني لأهلي جدة، الجماهير على جاهزية فريقه لخوض موقعة السوبر، واصفا تدريب النادي الجداوي بالتحدي القوي بعد تحقيق ثنائية الدوري والكأس خلال الموسم المنقضي.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي الغربي في المؤتمر الصحافي: "سعيد بتواجدي بينكم، أعتقد أنه سيكون لقاء قويا وأرجو أن يقدم لاعبو فريقي المطلوب منهم، ومطمئن جدا لجاهزية فريقي".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أعد به هو العمل والإخلاص، مؤمن بإمكانيات لاعبي الأهلي وقدرتهم على تحقيق الإنجازات".

وزاد من تولى تدريب الفريق الأهلاوي خلفا للسويسري كريستيان غروس: " تدريب الأهلي يعد بالنسبة لي تحديا قويا خصوصا بعد تحقيق بطولة الدوري لأن طموحات الجميع كبيرة، والهلال فريق قوي ولا يمكن أن يتأثر بالغيابات".