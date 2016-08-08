المسابقات ترفض طلب الباطن.. والهيئة تتفقد ملعبه

رفضت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي طلب إدارة الباطن حول تأجيل مواجهتي فريقها أمام الهلال والشباب في الجولتين الأولى والثانية.

وقال الباطن عبر حسابه على "تويتر": فضت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين طلب إدارة نادي الباطن بتأجيل مواجهتي الهلال والشباب بدوري جميل للمحترفين لكرة القدم

ويلعب الباطن مساء السبت أمام الهلال في الرياض، ويستضيف الشباب في الجولة الثانية يوم 20 أغسطس.

وعلى صعيد آخر، زار وفد من الهيئة العامة للرياضة ورابطة دوري المحترفين بزيارة إلى منشأة النادي لتفقد استعداداتها قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، وقام الوفد بشرح مفصل عن أهم المعايير والمتطلبات ليكون الملعب مؤهلاً لاستضافة مباريات دوري جميل في مقر النادي.

