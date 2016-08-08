الأهلاويون والهلاليون يحيطون بملعب "كرافين كوتيج"

احتشدت الجماهير الهلالية والأهلاوية في محيط ملعب "كرافين كوتيج" في لندن، الذي سيحتضن موقعة كأس السوبر السعودي قبل ساعات من انطلاق صافرة البداية، وذلك دعما ومؤازرة لفريقيهما في أولى مواجهات ونهائيات الموسم الجديد.

ودعا ذلك إلى أمر فتح البوابات مبكرا من قبل مسؤولي اتحاد الكرة السعودي، حفاظا على سلامة الجماهير، كذلك من أجل الظهور بمظهر يليق بالحدث السعودي في الملاعب الإنجليزية للمرة الثانية.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن خلال الأيام القليلة الماضية، إقبالا كبيرا من قبل الشارع الرياضي السعودي، خصوصا أنصار أهلي جدة والهلال، حرصا على الحضور ومتابعة المواجهة التاريخية.