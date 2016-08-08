ريو تشهد الظهور الأول لريمه بنت بندر

شهد أولمبياد ريو دي جنيرو الظهور الأول للأميرة ريمه بنت بندر بن سلطان، أقل من أسبوع على تعيينها في منصبها كوكيل لرئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة عشرة.

وظهرت الأميرة ريما، خريجة جامعة جورج واشنطن في صورة بعد نهاية حفل افتتاح أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، إلى جانب الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية ونائبه لؤي هشام ناظر والأمير خالد بن بندر مدير العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية، وحسام القرشي أمين عام اللجنة الأولمبية السعودية.

وتشارك السعودية في أولمبياد ريو دي جنيرو بـ11 لاعباً، منهم 4 لاعبات وهنّ كاريمان أبوالجدايل ولبنى العمير وجود فهمي وسارة عطار.

