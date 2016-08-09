أدريان بعد الرحيل: لم أشعر بالغربة بين النصراويين

ودع النصراويون أدريان ميرزفيسكي لاعبهم السابق، بعد توقيعه مخالصة مالية مع النادي الذي مثله منذ بداية موسم 2014-2015 قادماً من طرابزون سبور التركي.

وأقامت الإدارة العامة لكرة القدم في النادي الأصفر حفلاً مصغراً لتوديع اللاعب البولندي عقب موسمين حقق خلالهما بطولة الدوري 2014-2015، وحصل على وصافة كأس الملك مرتين.

وقال أدريان في تصريح نقله حساب النصر على "تويتر" : أنا فخور بتلك الفترة التي قضيتها في النصر، والحقيقة لم أشعر بأني لاعب أجنبي، بل كنت ضمن أسرتي التي سأفتقدها بعد الرحيل، كما أتمنى أن يعود النصر إلى البطولات خلال الموسم المقبل.

