إيقاف يوسف مسرحي 4 سنوات بسبب مادة محظورة

أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف العداء يوسف مسرحي 4 أعوام عن المشاركات المحلية والدولية، بعد ثبوت تناوله مادة " إريثروبويتين" المحظورة، على أن يحق له الاستئناف خلال 21 يوماً من تاريخ صدور القرار.

وقالت لجنة الرقابة على المنشطات في بيان لها: طلب اللاعب تحليل العينة "بي" وأثبتت الأخيرة النتيجة التي خلصت إليها العينة الأولى، وتم إبلاغ اللاعب بذلك، وعقدت جلسة استماع لأخذ أقوال اللاعب وإتاحة الفرصة له بالدفاع عن نفسه.

وختم البيان: ستكون عودة اللاعب قبل شهرين من نهاية إيقافه، وتم إشعار الاتحادين السعودي والدولي لألعاب القوى بقرار إيقافه.

وحقق مسرحي العديد من الإنجازات، وأبرزها ذهبية دورة الألعاب الآسيوية لسباقات 400 متر قبل عامين.





صورة ضوئية من بيان اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات حيال إيقاف يوسف مسرحي



