اعتذار عبدالغني يذيب الخلافات.. ويعيده إلى التدريب

أنهى النصراويون الجدل الدائر حيال مستقبل قائدهم حسين عبدالغني، عقب ابعاده من قبل المدرب زوران ماميتش، وسمحوا له بالعودة إلى التدريبات بعد تقديمه اعتذاراً للإدارة والمدرب واللاعبين عن ما بدر منه في بطولة تبوك الدولية.

ورفض ماميتش تواجد عبدالغني في تدريبات النصر عقب عودته من تبوك، بعدما حصل الأخير على بطاقة حمراء في مباراة الاتحاد والنصر، إثر ركله عبدالله شهيل وملاسنته مع فهد الأنصاري، ليلعب النصر ما تبقى من المباراة منقوصاً.

وقال حساب النصر على "تويتر": قررت إدارة النصر والجهاز الفني بقيادة الكرواتي زوران ماتيتش بالسماح لقائد الفريق حسين عبدالغني بالدخول في تدريبات فريقه بعد تقديم اعتذاره لإدارة النادي وجماهيره والجهازين الاداري والفني، وأكدت إدارة النادي انها ستطبق اللوائح والأنظمة على الجميع بلا استثناء.