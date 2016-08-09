الباطن يواجه أندية "جميل" على الإنجيلة الصناعية

أعطى الوفد المكون من إدارة المشاريع والصيانة بالهيئة العامة للرياضة ورابطة دوري المحترفين، نادي الباطن الضوء الأخضر للعب مبارياته على الإنجيلة الصناعية، حيث ستكون مباراة الشباب يوم 20 أغسطس المقبل أول مباراة يحتضنها ملعب النادي الموسم المقبل.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن الوفد تأكد من منشأة نادي الباطن، وأرضية الملعب الصناعية وموافقتها للاشتراطات الدولية، كما تأكد وفد الرابطة من وجود قاعة مؤتمرات لمدربي الفريقين عقب نهاية المباراة، ومكان مخصص لتواجد الإعلاميين، وتم التأكد من وجود غرفة مخصصة للكشف على المنشطات، وجاهزية غرف الملابس.

وأفادت ذات المصادر بأن إدارة الباطن ستضيف مدرجين متحركين خلف المرميين، لترفع السعة الاستيعابية للملعب إلى ما يقارب 9 آلاف متفرج، استعداداً لتوافد الجماهير الكبير المنتظر عند حضور أحد الاندية الكبار إلى حفر الباطن، على أن تتم إدارة النادي ذلك خلال الفترة بين أواخر أغسطس وحتى منتصف أكتوبر، وهي الفترة التي ستشهد توقف الدوري، وخوض الباطن مباراتين خارج أرضه أمام القادسية والخليج.

وسيكون الشباب أول فريق كبير يحضر إلى حفر الباطن لمواجهة الصاعد إلى دوري جميل يوم 20 من الشهر الجاري، فيما سيكون أهلي جدة الفريق الثاني عندما يواجه الباطن في 20 نوفمبر ضمن مباريات الجولة التاسعة.

