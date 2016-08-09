المسيليم يقود أهلي جدة إلى السوبر اللندني

توج أهلي جدة بطلاً لكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الهلال بركلات الترجيح 4-3 في المباراة التي انتهت أشواطها الأصلية 1-1 على ستاد كرافين كوتيج بالعاصمة الانجليزية لندن.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط كبير على مرمى الهلال الذي احتاج سبع دقائق فقط ليسيطر على المباراة وسنحت له أولى الفرص للاعبه عبدالمجيد الرويلي الذي تلقى تمريرة من الشلهوب إلا أنه تباطئ بالتسديد ليبعدها الدفاع الاهلاوي.

وعند الدقيقة 21 كاد لاعب الهلال سالم الدوسري أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالمجيد الرويلي ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وواصل الهلال ضغطه وسنحت للاعبه عبدالمجيد الرويلي فرصة خطيرة بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الأهلي سريعاً عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ذهبت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي ليو ليسددها في أحضان الحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 59 أهدر البرازيلي ليو مهاجم الهلال هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد غازي أمام المرمى ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 61 نجح مدافع الهلال محمد البريك في تسجيل هذف السبق لفريقه بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك الأهلي.

وكاد البرازيلي ليو أن يعزز تقدم فريقه بعدما خطف كرة من مدافع الاهلي محمد ال فتيل ليسدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 70 ارتكب مدافع الهلال محمد جحفلي خطأً فادحاً بعدما تباطئ في ابعاد كرة ليخطفها حسين المقهوي والذي مررها للسوري عمر السومة الذي وضعها في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الدقائق العشر الأخيرة نشط الأهلي ووضح بحثه عن هدف ثانٍ مع اعتماد الهلال على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى ياسر المسيليم لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الايجابي ويتجه الفريقان الى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح الاهلي 4-3 ليتوج بطلا لكأس السوبر لأول مرة في تاريخه.