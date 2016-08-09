الهلال يسقط بـ"الترجيحيات" للمرة الأولى منذ 2285 يوماً

سقط الهلاليون بركلات الترجيح للمرة الأولى منذ 6 مواسم، بعدما أهدر عبدالمجيد الرويلي وأسامة هوساوي ركلتي جزاء ليخسر الهلال لقبه الذي حققه الموسم الماضي، ويرتفع رقم خسائره بركلات الترجيح خلال 15 عاماً إلى 8 خسائر.

ومنذ خسارة الهلال أمام اتحاد جدة في نهائي كأس الملك أواخر موسم 2009 – 20105-4 عندما حول محمد نور الركلة الترجيحية الأخيرة في شباك حسن العتيبي قبل 2285 يوماً، لم يخسر الهلال في 3 مناسبات أجبره التعادل فيها على خوض ركلات الترجيح، كان أولها أمام الأهلي في ثمن نهائي كأس ولي العهد2011 عندما تألق حسن العتيبي وعوض ضياع ركلات الجزاء الهلالية، وقاد فريقه إلى الفوز 4-3 في طريقه إلى تحقيق اللقب.

وفي المرة الثانية، كانت على نهائي كأس ولي العهد 2013 عندما أهدر لاعبو النصر أكثر من ركلة ترجيحية، قبل أن يفوز الهلال 4-2، وثالثها في نهائي كأس الملك 2015 بعدما أحرز محمد جحفلي هدف التعديل في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يتصدى خالد شراحيلي لركلة جزاء شايع شراحيلي ويفوز الهلال باللقب 7-6.

وسبق أن خسر الهلال أمام الأهلي في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد 2001 أمام الأهلي 4-3، وفي ذات العام أخرجه الاتحاد من كأس ولي العهد بركلات الترجيح 8-7، وخسر مرتين في كأس الأمير فيصل بن فهد، الأولى في عام 2004 عندما تغلب عليه الاتفاق في المباراة النهائية 5-4، والثانية في نصف نهائي نسخة 2009 أمام الشباب والتي انتهت لمصلحة الأخير 2-4.

وابتسمت ركلات الترجيح لمصلحة الأزرق أكثر من مرة في بطولتي كأس ولي العهد وكأس الملك للأبطال، وكانت الأولى عندما تغلب على الطائي في نسخة 2002، وفاز على الحزم مرتين في مباراة المركز الثالث 2008 و 2009، 3-1 و5-4 على التوالي.

وعلى الصعيد الآسيوي، لم يخض الهلال سوى مباراتين خسرهما جميعاً، الأولى أمام سامسونغ الكوري الجنوبي وانتهت لمصلحة الأخير 4-2، والثانية أمام أم صلال في ثمن نهائي نسخة 2009 وانتهت 4-3 لمصلحة القطريين.