السومة: "السوبر" فأل خير للموسم الجديد

قدم عمر السومة، لاعب أهلي جدة، شكره لكافة جماهير فريقه التي دعمته قبل نهائي كأس السوبر اللندني، متمنيا أن يكون اللقب الذي حققه فريقه الجداوي خارج الديار فأل خير للموسم الجديد.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية أعقبت تتويج الفريق الأهلاوي باللقب: "مبروك لكافة جماهير الأهلي التي دعمتني قبل خوض مواجهة نهائي كأس السوبر". وأضاف: "شكرا للجهازين الفني والإداري واللاعبين، ومن قبلهم إدارة النادي التي قدمت كل شيء".

وزاد الهداف الأهلاوي: "أقمنا معسكرا رائعا في إسبانيا، وخضنا خلاله مواجهات قوية، لقب السوبر كان نتاج ذلك العمل الكبير، وأتمنى أن يكون فأل خير للموسم الجديد".