السعودية لبنى تخسر في منافسات سلاح الشيش

خسرت متسابقة السلاح السعودية لبنى العمير في دور 64 لمنافسات الشيش أمام البرازيلية تايس دي مورايش روتشل باولمبياد ريو دي جانيرو يوم الأربعاء.



ولم تسبب لبنى - وهي واحدة من أربع رياضيات سعوديات تشاركن في الألعاب الاولمبية - الكثير من المتاعب لمنافستها البرازيلية وخسرت 15-صفر.



وضمن منافسات دور 32 خسرت الجزائرية أنيسة خلفاوي أمام الكندية ايلينور هارفي 15-6 بينما صعدت التونسية إيناس بوبكري إلى دور الستة عشر بفوزها على المصرية نورا محمد 15-4.



كما خسرت اللبنانية منى شعيتو بصعوبة أمام الامريكية لي كيفر 15-3.

