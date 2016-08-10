الشباب يبدأ مشوار الدوري أمام القادسية

يقص الشباب والقادسية شريط منافسات الموسم الجديد من بطولة السعودية لكرة القدم يوم الخميس على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض في مباراة يتطلع من خلالها كل فريق إلى بداية قوية تمنحه دفعة معنوية في المباريات المقبلة، فيما يرحل اتحاد جدة إلى القصيم لخوض أولى مبارياته أمام الرائد.

فالشباب الذي قدم واحدا من أسوأ مواسمه في العام الماضي يأمل أن يستعيد عافيته مع مدربه الجديد سامي الجابر والمنافسة المبكرة على اللقب أو على أحد مراكز المقدمة، بينما يطمح القادسية الذي نجا من الهبوط في الأمتار الأخيرة في الظهور بصورة مغايرة وعدم تكرار سيناريو الموسم الفائت.

وتعتبر المباراة صعبة على الفريقين خصوصا وأنها افتتاحية ولكن عطفا على الأسماء التي يضمها كل فريق فإن كفة الشباب تعتبر هي الأرجح ويبقى هو الأقرب لحصد النقاط الثلاث.

وقد استعد الشباب لمنافسات الموسم بشكل جيد حيث أقام معسكرا في هولندا وأجرى خلاله العديد من المباريات الودية.

وعلى صعيد الانتدابات فقد عزز الفريق صفوفه بثلاثي أجنبي جديد حيث تعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري ولاعب المحور الأوروغوياني سيباستيان ريباس والمهاجم البرازيلي هيبرتي فرنانديز لينضموا إلى المهاجم الجزائري محمد بن يطو، أما على صعيد المحلي فلم يبرم سوى صفقة واحدة تمثلت في التعاقد مع لاعب الوسط هتان باهبري.

أما القادسية الذي جدد ثقته في مدربه الوطني حمد الدوسري فقد أقام معسكرين خارجيين الأول في تركيا والثاني في أبوظبي وأقام خلالهما عددا من المباريات الودية كما أبرم عدة صفقات محلية وأجنبية لتعزيز صفوفه.

وعلى مستوى اللاعبين الأجانب تعاقد مع اللاعب البرازيلي بيسمارك فيريرا ومواطنه تياغو بيزيرا والنيجيري باترك ايز إلى جانب العراقي سعد عبدالأمير الذي جدد عقده لموسم ثان، بينما جلب على المستوى المحلي الحارس سعد الصالح ولاعب الوسط احمد كرنشي والمهاجم فهد الجهني.

وأعرب فيصل مسرحي حارس القادسية عن جاهزية الفريق لخوض مباراة الشباب على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وأكد مسرحي أن الجولة الاولى أمام الشباب ستكون تحديا كبيرا سيسعى من خلاله الفريق للحصول على نتيجة إيجابية لإثبات جاهزيتهم للموسم كونها ستشكل دافعا معنويا ونفسيا كبيرا ومهما لجميع اللاعبين.



الرائد والاتحاد





ويسعى الاتحاد إلى تجاوز عقبة مضيفه الرائد عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويتطلع الاتحاد الذي سلخ جلد الفريق من خلال تعاقداته العديدة إلى العودة بالنقاط الثلاث والدخول في صلب المنافسة على اللقب مبكرا، فيما يسعى الرائد الذي عانى الأمرّين في الموسم الفائت قبل أن ينقذه "الملحق" من الهبوط إلى الخروج بنتيجة إيجابية يؤكد من خلالها قدرته على احتلال مركز مرموق.

وعطفا على الصفقات المبرمة والاستعدادات المبكرة فإن المباراة لن تخلو من الصعوبة وإن كان الاتحاد يعتبر هو الأفضل والأقرب للفوز .

وقد استعد الرائد لهذا الموسم بشكل مختلف حيث تعاقدت إداراته مع المدرب التونسي ناصيف البياوي صاحب الخبرة الكبيرة والتجربة الطويلة في الدوري السعودي وأقامت معسكرا للفريق في تركيا ، كما عززت صفوف الفريق بـ 12 لاعبا محليا يأتي أبرزهم عبدالرحيم جيزاوي وأيمن فتيني وسياف البيشي وسلطان السوادي إضافة إلى التعاقد مع الثلاثي البرازيلي أدريانو ألفيس وجيلمار داسيلفا ودانييل أمورا وتجديد عقد المهاجم الغيني إسماعيل بانغورا .

وفي المقابل فإن الاتحاد الذي اكتفى بمعسكر داخلي قبل المشاركة في دورة تبوك الدولية الأولى تعاقد مع المدرب التشيلي سييرا ودعم صفوفه بخمسة لاعبين محليين أبرزهم بدر النخلي وعدنان فلاته وعبدالله شهيل ، قبل أن يجلب رباعيا أجنبيا مكونا من التشيلي فيلانويفا والمصري محمود كهربا والكويتي فهد الأنصاري والتونسي احمد العكايشي ، ولكن الفريق لن يستفيد من خدمات اللاعبين الجدد مالم تنه إدارة النادي الالتزامات المالية والحصول على موافقة رسمية من لجنة الاحتراف.

