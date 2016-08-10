سامي الجابر: الشباب سيلعب منقوصاً أمام القادسية

أعلن سامي الجابر مدرب الشباب عدم مشاركة الثلاثي الأجنبي البرازيلي هيبرتي فيرنانديز والاوروغوياني سباسبتيان ريباس والجزائري جمال الدين بن العمري لعدم استيفاء الادارة شروط التسجيل، وقال في المؤتمر الصحافي عشية لقاء فريقه أمام القادسية في افتتاح دوري جميل: "ادارة النادي اجتهدت لمواجهة الازمة المالية وهي محترفة وتعمل ليل نهار من أجل خدمة النادي و لدينا لاعبون مميزين وقادرين على الظهور بشكل جيد".



وأبدى الجابر سعادته بقيادة فريق الشباب، وقال: " أنا سعيد جداً لتواجدي مع الفريق من أول مباراة بالدوري وأعتقد أن هذا الموسم سيكون مختلفاً عن المواسم السابقة ومباراة الغد ستكون مهمة لأنها سمتنح اللاعبين ثقة ودافع معنوي كبير".



وأكد سامي بأن المدرب الوطني يمتلك امكانات كبيرة، وزاد: "المدرب السعودي يمتلك امكانات كبيرة ومتى ما منح الثقة سيبدع وأهنئ زميلي حمد الدوسري مدرب القادسية".



وأشار الجابر الى أن اسلوب لعب الفريق لن يتغير في ظل الأزمة المالية، وقال: "سأعتمد على جميع الأسماء في ظل الضروف المالية التي تمر بها جميع الأندية وسنلعب بأسلوب الشباب المعروف حتى لو تغيرت الأسماء وسننقل أسلوبنا للاعبين الأجانب ومباراة هجر الودية منحتنا تصور واضح لطريقة اللعب".

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