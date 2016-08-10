معسكرات الأخضر تثير استغراب مدرب النصر

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر أن حسين عبدالغتي سيكون ضمن القائمة المشاركة يوم الجمعة أمام الفتح في افتتاح مشوار الفريق في دوري جميل السعودي، وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "حسين سيكون ضمن اللاعبين المشاركين في مباراة الفتح واستغربت تضخيم الموضوع وهو لاعب كبير".

وابدى زوران ثقته باللاعبين الأجانب الذي تم اختيارهم بتوصيه منه وزاد: "اختياراتي للاعبين الأجانب لا تعتمد على الفيديو انا اخترتهم لثقتي بهم وأتحمل مسؤولية جميع اللاعبين في النهاية أنا المدرب".

وحول مستوى الفريق في الموسم الماضي وخاصة مركزي الحراسة والدفاع، قال: "لا أعرف ظروف الفريق في الموسم الماضي ولكن كما سمعت أنه كان هناك تغييرات كثيره للمدربين وطبيعي اذا تغير المدرب يتغير مستوى اللاعب".

وأضاف: "وجدنا مشاكل ظاهرية بالدفاع وعملنا على اصلاحها لاسيما وأن خطأ الحارس أو المدافع يكلف المباراة بعكس المهاجم اذا أضاع كرةً يسهل تعويضها وعملنا سيكون متكاملاً ونسعى لإسعاد الجماهير".

وأكد ماميتش بأنه طوال مسيرته التدريبيه يحب الاعتماد على اللاعبين الشبان، وقال: "طوال مسيرتي التدريبيه في الخمس سنوات الماضية أحب الاعتماد على الطاقات الشبابية وهذا ما سأفعله في نادي النصر إذ أن لدينا سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري وخالد الدبيش وأنا أبلغت الادارة بأنه يوجد ثلاث جواهر أتمنى المحافظة عليهم".

وانتقد زوران المعسكرات الطويلة للمنتخب السعودي وقال: " أتيت من أوروبا ولا يوجد تلك المعسكرات الطويلة للمنتخب السعودي والتي تصل الى شهرين".

وقدم مدرب النصر شكره لإدارة ناديه على جهودها في تسجيل اللاعبين الأجانب، وزاد: "أشكر الادارة على جهودها الكبيرة لتسجيل اللاعبين وسيكون الثلاثي ايفان وتوماسوف وايالا جاهزين للمباراة".

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