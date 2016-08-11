الزيلعي: اختلاف وجهات النظر أنهى علاقتي بالخليج

نفى خالد الزيلعي لاعب الخليج السابق خلافه مع إدارة النادي، مشيراً إلى أن قرار فسخ التعاقد بينه وبين النادي كان بشكل ودي بعد الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين.

وقال الزيلعي لاعب النصر والتعاون السابق لـ"العربية.نت": الحقيقة أني كنت سعيداً بالتواجد في الخليج، وإدارة الأخير لم تقصر معي على الإطلاق، لكن كان هناك اختلاف في وجهات النظر بعد التوقيع، ووجدنا أن الحل الأمثل يكمن بإنهاء التعاقد حرصاً على مصلحة الطرفين.

وحول مستقبله، قال لاعب الوسط الدولي السابق: سأجلس مع وكيل أعمالي خلال الأيام القادمة، وبعدها سأحدد أين سألعب.

وكان حسين الصادق المشرف على فريق الخليج قد صرح لموقع الفريق الشرفي قائلاً: فك الارتباط مع الزيلعي بالتراضي لا يقلل من قيمته كلاعب، وهو مثال للانضباطية طوال فترة تواجده في الخليج، لكن القرار جاء نظير ظروف أدت إلى عدم استمرار اللاعب مع الفريق.

وكان الزيلعي لاعب النصر السابق (2009-2015) ضمن عناصر الفريق التي حققت بطولتي الدوري وكأس ولي العهد، وانتقل بعدها إلى التعاون الذي حقق معه المركز الرابع والتأهل إلى الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا.