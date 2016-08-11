الشباب والقادسية يقصان شريط جميل بالسلبية

افتتح الشباب وضيفه القادسية دوري جميل السعودي للمحترفين بالتعادل السلبي في المباراة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية.



وغلب الحذر على الفريقين في الشوط الأول الذي لم يشهد هجمات خطيرة لكلا الطرفين.



وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الفريقين وبدأ الشباب أولى المبادرات الهجومية حينما أهدر مهاجمه الجزائري محمد بن يطو هدفا محققا بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالمجيد الصليهم الا انه فشل في وضعها بالشباك.



ورد القادسية سريعا على هجمة الشباب حينما اخترق دفاع أصحاب الأرض وواجه المرمى وسدد الكرة قوية الا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.



وواصل القادسية هجومه وكاد مهاجمه النيجيري باتريك ايزي أن يفتتح التسجيل بعدما انفرد بمرمى الشباب وسدد الكرة تصدى لها الحارس وليد عبدالله بصعوبة.



وعند الدقيقة 65 أهدر مهاجم القادسية وسام وهيب هدفا محققا بعد تلقيه تمريرة من زميله علي هزازي ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.



ونشط الشباب في الربع ساعة الأخيرة وسنحت لمهاجمه اسماعيل مغربي فرصة خطيرة بعد تلقيه تمريرة من زميله الصليهم ليسدد الكرة قوية في الشباك الجانبية.



وعند الدقيقة 80 كاد مدافع الشباب حسن معاذ أن يخرج فريقه فائزا بعدما سدد كرة قوية اعتلت عارضة الحارس فيصل مسرحي.

