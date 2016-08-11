المنتخب السعودي يتقدم 4 مراكز في تصنيف فيفا

تقدم المنتخب السعودي 4 مراكز في تصنيف فيفا الصادر للشهر الحالي، ليصل إلى المركز 61، في المرتبة السادسة آسيوياً.

وحقق الأخضر 540 نقطة، ليتقدم من المركز 65 الذي كان عليه في شهر يوليو الماضي، ليأتي خلف إيران وكوريا الجنوبية واليابان وأوزبكستان وأستراليا.

ويعتبر منتخب كوريا الشمالية صاحب القفزة الأعلى في التصنيف على مستوى القارة الصفراء بعدما صعد 18 مركزاً، وبعده اليابان التي تجاوزت 8 مرات، والمنتخب السعودي ثالثاً بواقع 4 مراكز.

وعلى المستوى العربي، بقيت الجزائر في المركز 32 والأول أفريقياً، ومصر في المركز 43 وتونس في 45 أما منتخب المغرب فتواجد في المركز 53.

وعالمياً، بقيت الأرجنتين في المركز الأول وخلفها بلجيكا ومن ثم كولومبيا وألمانيا.

