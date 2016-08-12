اتحاد مسعود يحقق أول انتصار في الدوري

قاد المهاجم فهد المولد فريقه اتحاد جدة الى تحقيق أول فوز في دوري جميل السعودي للمحترفين على حساب الرائد بعد تسجيله لهدفين في المباراة التي انتهت 3-2.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة وسنحت أولى الفرص بعد مرور دقيقتين حينما تلقى تمريرة متقنة من زميله سلطان السوادي ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس عساف القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد الاتحاد سريعاً عن طريق لاعبه المصري كهربا الذي سدد كرةً قوية اعتلت عارضة الحارس محمد شريفي.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر لاعب الرائد سلطان السوادي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله المهاجم فهد الجهني ليواجه المرمى ويضع الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني ازدادت اثارة المباراة إذ فرض الاتحاد سيطرته ونجح مهاجمه فهد المولد بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 54 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عدنان فلاتة ليواجه المرمى ويراوغ الحارس محمد شريفي ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه فهد المولد بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65 بعدما حول تمريرة زميله عدنان فلاتة بقدمه في شباك الرائد.

ولم يتوقف المد الهجومي الاتحادي ونجح مهاجمه المصري كهربا بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله فهد المولد ليحول الكرة في مرمى الحارس محمد شريفي.

وفي العشر دقائق الأخيرة نشط فريق الرائد وتمكن مدافعه سياف البيشي بتسجيل الهدف الأول بعدما حول عرضية زميله حسين الشويش برأسه في شباك الحارس عساف القرني.

وواصل الرائد هجومه مع تراجع لاعبي الاتحاد وتمكن لاعبه البرازيلي جيلمار تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 89 بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالكريم القحطاني في شباك الاتحاد.

وتصدر الاتحاد ترتيب دوري جميل مؤقتاً برصيد ثلاث نقاط بانتظار استكمال المرحلة السبت والأحد.



