"هاتريك" حمزي يقود الفيصلي للفوز على الخليج

قاد مهاجم الفيصلي منصور حمزي فريقه إلى تحقيق أول انتصار في دوري جميل السعودي بعد تسجيله للهاتريك الأول في المسابقة هذا الموسم في شباك الخليج في المباراة التي 3-1 على ستاد الملك سلمان بالمجمعة.

ووضحت أفضلية الفيصلي مبكراً بعدما فرض سيطرته منذ انطلاق الشوط الأول في حين اعتمد الخليج على اغلاق مناطقه الدفاعية.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 41 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه منصور حمزي الذي تلقى تمريرة طويلة من زميله عمر عبدالعزيز وواجه المرمى ووضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الفيصلي أن يعزز تقدمه بعدما ارتقى مدافعه محمد سالم لعرضية زميله منصور حمزي وحول الكرة إلا أنها اعتلت العارضة بقليل.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي هجومه ونجح لاعبه منصور حمزي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 51 بعدما أكمل تمريرة زميلة عبدالله المطيري في شباك الحارس مسلم آل فريج.

واستغل الفيصلي تراجع لاعبي الخليج ونجح لاعبه منصور حمزي بتسجيل الهاتريك عند الدقيقة 61 بعدما سدد كرةً أرضية قوية سكنت شباك الخليج.

وفي الدقائق العشرين الأخيرة نشط الخليج ونجح لاعبه الهندوراسي لوبيز رودريغز بتسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 72 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس إبراهيم زايد.

وبهذه النتيجة اعتلى الفيصلي صدارة الدوري مؤقتاً وبفارق الأهداف عن الاتحاد الذي فاز أمس على الرائد 3-2.

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