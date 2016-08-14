أهلي جدة يواصل سطوته في الدوري السعودي

استهل أهلي جدة حملة الدفاع عن لقبه بفوزٍ كبير على مضيفه الاتفاق 4-1 على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام المرحلة الأولى من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف الأهلي السوري عمر السومة "45+1، 80"، ومصطفى بصاص "63"، وتيسير الجاسم "85"، وسجل هدف الاتفاق الوحيد محمد كنو "67".

وشهد الشوط الأول أفضلية للضيوف الذين فرضوا سيطرتهم وكثفوا ضغطهم نحو مرمى الاتفاق الذي اعتمد على إغلاق مناطقه الدفاعية والتي سببت صعوبة لمهاجمي الأهلي للوصول لمرمى الحارس أحمد الكسار.

وسنحت أولى الفرص للأهلي للاعبه مصطفى بصاص الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

ولاحت فرصة خطيرة للأهلي مرةً أخرى للاعبه اليوناني فيتفاتزيديس الذي حول عرضية المصري محمد عبدالشافي برأسه نحو مرمى الأهلي إلا أنها أخطأت طريق الشباك.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حتى تمكن مهاجمه السوري عمر السومة من افتتاح التسجيل بعدما تصدى بخطأ خارج منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الاتفاق وبدأ بفرض سيطرته والوصول لمرمى الأهلي والتي كان أولى الهجمات تسديدة لاعبه محمد كنو القوية التي اعتلت العارضة.

وواصل الاتفاق محاولاته واندفاعه نحو مرمى الأهلي وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البوركيني محمد كوفي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها.

واستغل الأهلي اندفاع الاتفاق ونجح بتسجيل هدفه الثاني عند الدقيقة 63 عن طريق لاعبه مصطفى بصاص الذي أكمل تمريرة زميله تيسير الجاسم في شباك الحارس أحمد الكسار.

ورد الاتفاق سريعاً بعد مرور أربع دقائق حينما ارتقى لاعبه محمد كنو لركنية زميلة علي الزقعان ليحولها برأسه لتصطدم بالقائم وتعود للاعب نفسه ويضعها بالشباك.

وكاد كنو أن يسجل هدف التعادل حينما ارتقى لعرضية زميله حسن كادش وحولها برأسه نحو مرمى الأهلي إلا أنها اعتلت العارضة.

واستعاد الاهلي سيطرته ونجح مهاجمه عمر السومة بتسجيل هدف فريقه الثالث عند الدقيقة 80 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب بنفسه.

وعند الدقيقة 85 اختتم قائد الأهلي تيسير الجاسم أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من السوري عمر السومة ليضع الكرة في شباك الاتفاق.



