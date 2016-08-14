الهلال في افتتاح الدوري.. 18 فوزاً و3 تعادلات

واصل الهلال بداياته المميزة في الدوري السعودي للموسم العشرين على التوالي بعدما تغلب على الباطن بهدفين في أولى مبارياته بدوري جميل للمحترفين، ليرفع الهلال رصيده إلى 18 فوزاً و3 تعادلات ولم يتذوق الهلال طعم الخسارة في الجولة الأولى على الإطلاق، وخلال 20 عاماً لم تهتز شباكه إلا 9 مرات فيما سجل لاعبوه 47 هدفاً.

وسجل الهلال فوزاً صعباً على الأنصار مطلع موسم 1996-1997 عندما تغلب على ضيفه بهدف، وفي الموسم اللاحق رحل إلى بريدة لمواجهة التعاون وعاد منها بفوز كبير قوامه 4 أهداف مقابل هدف لأصحاب الأرض.

وفي انطلاقة مباريات الهلال لموسم 1998-1999 عاد لمواجهة الأنصار في الرياض من جديد وفاز عليه بهدف واحد، أما في موسم 1999-2000 فاكتسح الهلاليون شباك الوحدة على أرض الأخير بخمسة أهداف.

وفي ثالث مواجهة للهلال أمام الأنصار في افتتاح مشوار الأزرق الدوري لموسم 2000-2001 تعثر الهلال بالتعادل السلبي ليفقد أول نقطتين

ومع بداية موسم 2001-2002 حقق الهلال الفوز على الوحدة 2-1 في مباراة أقيمت على ملعب الملك عبدالعزيز في الشرائع، أما موسم 2002-2003 فسجل حسين العلي هدفاً مع بداية الشوط الثاني ليضمن للهلال الفوز على ضيفه الرائد.

وفي أولى مباريات الهلال لموسم 2003-2004 سقط بالتعادل السلبي أمام الاتفاق في مباراة استضافها الأخير، فيما سجل 4 أهداف في شباك الطائي خلال المباراة الأولى للأزرق في دوري موسم 2004-2005 وحينها سجل حسين العلي هدفين مقابل هدف لأحمد الصويلح وفهد مبارك.

وسجل ماجد المرشدي هدفاً في مرمى الهلال وأحرز آخر في المباراة التي جمعت الهلال بالنادي الجنوبي مطلع موسم 2005-2006 وحينها أحرز خالد عزيز ومحمد العنبر هدفين ليبدأ الهلال مشواره ذلك الموسم بفوز جديد بنتيجة 3-2، وفي الموسم اللاحق أحرز نواف التمياط ورودريغيو غوارو وعبدالعزيز الخثران ثلاثية في شباك الخليج.

وسجل الهلال واحدة من أكبر نتائجه في افتتاح دوري 2007-2008 عندما أحرز طارق التايب هاتريك في شباك الوطني وأكمل أحمد الصويلح الخماسية بهدفين، وفي الموسم اللاحق سجل ياسر القحطاني وفهد المبارك وعبدالله الزوري ثلاثية الهلال في مرمى أبها.

ومع بداية مشوار البلجيكي إيريك غيريتس موسم 2009-2010، فاز الهلال بهدفين مقابل هدف على القادسية عن طريق عبداللطيف الغنام وأحمد الصويلح، وعاد الغنام لتسجيل هدف الفوز في مرمى التعاون في أول مباراة في موسم 2010-2011.

وتكفل المغربي يوسف العربي بفوز الهلال خارج أرضه على هجر عندما سجل هدفين في أولى مباريات دوري موسم 2011-2012، وفي تابعه تعثر الهلال بالتعادل أمام هجر عندما أحرز عبدالعزيز الدوسري وياسر القحطاني هدفين متأخرين لينقذا فريقهما من الخسارة، أما موسم 2013-2014 فسجل ناصر الشمراني وماجد المرشدي وثياغو نيفيز 3 أهداف في شباك العروبة، وفي الموسم اللاحق سجل نيفيز هدفين وناصر الشمراني هدفاً في فوز الهلال على العروبة 4-1.

وفي الموسم الماضي تغلب الهلال على ضيفه الوحدة بهدفي خالد كعبي وإلتون ألميدا.