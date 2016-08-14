غالب يعتذر للنصر.. ويحمل وكيله مسؤولية "الخطاب"

قدم إبراهيم غالب لاعب النصر اعتذاراً رسمياً لناديه بعد تسرب خطاب بعثه إلى غرفة فض المنازعات، محملاً وكيل أعماله مسؤولية ما كتب فيه، فيما قررت إدارة النصر تطبيق اللوائح والأنظمة الداخلية على اللاعب.

وقال غالب في تصريح نقله حساب النصر على "تويتر": تمت صياغة الخطاب من قبل وكيلي ووقعته دون تمحيص لمحتوياته ولم يكن لدي علم مسبق بما فيه من عبارات تحمل ألفاظاً تسيء للنادي، وأرفض جملة وتفصيلاً كل العبارات الواردة به.

وأبدى غالب استغرابه من تسريب الخطاب الذي كان يجب أن يبقى سرياً، بينما قالت إدارة النصر بأنها ستطبق اللوائح والأنظمة الداخلية على اللاعب.

وكان خطاب مرسل إلى غرفة فض المنازعات تم تذييله بتوقيع إبراهيم غالب قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد، بخصوص مطالبات مالية يطلبها اللاعب من ناديه.

