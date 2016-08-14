كأس ولي العهد: اتحاد جدة والشباب في مهمة سهلة

يتطلع اتحاد جدة إلى مواصلة انطلاقته القوية حينما يستضيف الجيل "درجة أولى" في انطلاق كأس ولي العهد السعودي، في حين يسعى الشباب إلى تجنب المفاجآت أمام ضيفه النهضة في الدور 32 للمسابقة.

وتجنب فريقي الهلال حامل اللقب ووصيفه أهلي جدة اللعب في الدور 32 بحسب نظام المسابقة.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" سيكون الاتحاد مرشحاً لتجاوز ضيفه الجيل في افتتاح مشواره بكأس ولي العهد السعودي.

وقدّم الاتحاد مستوى لافتاً في مباراته الأولى في دوري جميل السعودي للمحترفين والتي كسب من خلالها مضيفه الرائد 3-2 الخميس الماضي.

ومن المتوقع أن يدخل التشيلي سييرا مدرب الاتحاد بتشكيلته الأساسية والتي خاضت مباراة الرائد الماضية لتجهيز الفريق لمواجهة مضيفه الخليج السبت المقبل في المرحلة الثانية لدوري جميل السعودي.

وفي المقابل يبحث الجيل عن خطف الأنظار على ستاد الملك عبدالله ومحاولة تحقيق مفاجأه تدفع الفريق في مشواره بالدوري الدرجة الأولى الذي بدأه الخميس الماضي بالتعادل أمام الوطني.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض يسعى الشباب إلى تجنب المفاجآت أمام ضيفه النهضة.

وفشل الشباب في افتتاح مشواره بدوري جميل السعودي بتحقيق الفوز على ضيفه القادسية واكتفى بالخروج بنقطة بعد تعادلهما سلبياً.

وسيكون السعودي سامي الجابر مدرب الشباب في مأزق لاعبيه الأجانب من جديد إذ لم تنتهي إدارة ناديه استيفاء شروط تسجيل اللاعبين الأجانب.

وفي المقابل يأمل النهضة في إعادة مستواه اللافت الذي ظهر به أمام الشباب قبل موسمين بعد حينما هزمه 4-1 على ستاد الأمير محمد بن فهد على الرغم من أنه ضمن وقتها الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

