ماتوساس يستعيد خدمات نواف العابد قبل مواجهة التعاون

استعاد غوستافو ماتوساس مدرب الهلال خدمات لاعبه نواف العابد، بعدما غاب الأخير عن مواجهة الباطن مساء السبت والتي انتهت لمصلحة وصيف الدوري السعودي بهدفين دون مقابل.

وشارك العابد في تدريبات الهلال مساء الأحد بعدما أنهى برنامجه العلاج إثر الإصابة التي تعرض إليها في مباراة كأس السوبر أمام أهلي جدة الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية.

وفي المقابل، بدأ البرازيلي كارلوس إدواردو الغائب عن مواجهتي الأهلي والباطن الجري حول الملعب وأداء تدريبات بدنية رفقة المصاب الآخر فيصل درويش، فيما يواصل ياسر الشهراني وماجد النجراني علاجهما بسبب الإصابة