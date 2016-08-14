نيران السومة تحرق شباك 16 فريقاً في دوري جميل

وصل عمر السومة مهاجم أهلي جدة وهداف آخر نسختين من الدوري السعودي إلى هدفه رقم 51 في دوري جميل في 45 مباراة لعبها مع فريقه منذ انضمامه إلى الأهلي صيف 2014، بعدما أحرز ثنائية فريقه في شباك الاتفاق.

وأحرز السومة أهدافه خلال 728 يوماً بالتحديد منذ ارتدى القميص الأخير شهر أغسطس 2014، هز الشباك في الموسم الأول 22 مرة عندما احتل فريقه وصافة الدوري خلف النصر، وفي الموسم الماضي حقق الأهلي الدوري لاول مرة منذ 1984، وكان السومة أحد العناصر المهمة خلف تحقيق اللقب عقب تسجيله 27 هدفاً.

وبهدفه الذي أحرزه في مباراة الاتفاق، بات الأخير الفريق السعودي رقم 16 الذي يستقبل تسديدات السومة في شباكه، ابتداءً من هجر الذي أحرز المهاجم السوري هاتريك في شباكه.

وفي الموسم الأول للسومة في الملاعب السعودية، سجل السومة أهدافه على 10 أندية (منها هاتريك على هجر والنصر) ولم يستطع تسجيل أي هدف في شباك التعاون والهلال والفيصلي، بينما هز شباك جميع الخصوم.

أما الموسم الماضي، فسجل السومة 27 هدفاً (هاتريك على النصر، وآخر على الرائد، و4 أهداف في شباك الرائد) بينما كان نجران، الفريق الذي هزم أهلي جدة هزيمته الأولى خلال عامين، النادي الوحيد الذي لم يسجل في شباكه السومة .

وبعيداً عن بطولة الدوري، سجل السومة هدفين في شباك الطائي ضمن مباريات كأس الملك في نسخته الماضية، والتي طار بلقبها أهلي جدة على حساب النصر.

