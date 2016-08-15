الشباب يهزم النهضة ويصعد إلى ثمن النهائي

تأهل الشباب إلى الدور ثمن النهائي لكأس ولي العهد السعودي بعد فوزه السهل على ضيفه النهضة "درجة أولى" على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في افتتاح الدور 32.

وسجل هدفي الشباب مهاجمه الجزائري محمد بن يطو "14،23".

وانتظر الشباب حتى الدقيقة 14 والتي شهدت افتتاحه التسجيل عن طريق مهاجمه الجزائري محمد بن يطو الذي ارتقى لعرضية زميله عبدالله الأسطا ووضع الكرة في شباك النهضة.

وعند الدقيقة 23 نجح الجزائري بن يطو بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله عبدالمجيد الصليهم في مرمى الحارس عبدالرحيم الخيبري.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب سيطرته وكاد لاعبه عبدالمجيد الصليهم أن يسجل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس عبدالرحيم الخيبري بصعوبة.

وعند الدقيقة 60 أهدر الجزائري بن يطو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الاسطا أمام المرمى إلا أن تسديدة ذهبت بعيداً عن الشباب.

وعند الدقيقة 80 حرمت العارضة الشبابيين من تسجيل الهدف الثالث بعد تصديها لتسديدة عبدالله الأسطا القوية.

وقبل نهاية المباراة أهدر لاعب الشباب عبدالعزيز البيشي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من الجزائري بن يطو إلا أنه فشل في ترويض الكرة لتصل سهلة إلى الحارس عبدالرحيم الخيبري.

