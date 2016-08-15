النصر مرشح لتجاوز النجوم في كأس ولي العهد

سيخوض النصر اختباراً سهلاً أمام النجوم "درجة أولى" يوم الثلاثاء على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في الدور 32 لكأس ولي العهد.

ويبحث النصر عن مواصلة انطلاقته التي بدأها بفوز عريض 4-1 على الفتح الجمعة الماضي في افتتاح مبارياته بدوري جميل السعودي للمحترفين.

ولن يكون بإمكان الكرواتي زوران ماميتش الاستفادة من خدمات الباراغوياني أيالا والبرازيلي برونو أوفيني بسبب عدم وصول بطاقتاهما الدولية .

وسيعتمد ماميتش على مواطنيه ايفان الذي قدم مستوى لافتاً أمام الفتح بعدما ساهم بفوز فريقه بمساهمته بتسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة، بالاضافة الى توماسوف الذي هو الآخر ظهر بأداء أرضى به الجماهير النصراوية.

وتنتظر النصر مواجهة يوم السبت المقبل أمام الاتفاق في المرحلة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين قبل فترة التوقف التي ستمتد إلى 28 بسبب خوض المنتخب السعودي مباراتين أمام تايلند والعراق في التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا.

وفي المقابل ستكون مهمة النجوم الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى صعبة للغاية إذ سيبحث الفريق عن تقديم مستوى مميز للإعداد للدوري الذي بدأه بتعادل أمام ضمك 1-1 يوم الخميس الماضي

