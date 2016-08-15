ضربة رأسية تنقذ اتحاد جدة من فخ الجيل

قاد المدافع عمار الدحيم فريقه اتحاد جدة إلى التأهل للدور ثمن النهائي بكأس ولي العهد السعودي بعدما سجل هدف الفوز في مرمى الجيل "درجة أولى"بالدقيقة الأخيرة في المباراة التي انتهت 3-2.

وفاجأ الضيوف الاتحاديين بتسجيل هدفٍ مبكر بعد مرور 3 دقائق عن طريق ركلة جزاء نفذها لاعبه البرازيلي دوغلاس.

ونجح الاتحاد بالعودة الى المباراة بعد مرور 13 دقيقة بتسجيله هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجح مهاجمه فهد المولد.

وفرض الاتحاد سيطرته وكثف بحثه عن هدفٍ ثان وكان قريباً من ذلك حينما سدد لاعبه الكويتي فهد الأنصاري كرةً من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر المصري محمود كهربا لاعب الاتحاد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من خلف المدافعين من التشيلي كارلوس فيلانوفا ليواجه المرمى ويحاول مراوغة حارس الجيل الذي نجح بالتصدي بها.

في الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه وكاد المصري كهربا أن سسج الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة على قوس منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 51 فاجأ الجيل مضيفهم مرة أخرى حينما تلقى مهاجمه عبدالفتاح آدم تمريرة من البرازيلي دوغلاس ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس عساف القرني.

وعاد الاتحاد وكثف هجومه بحثاً عن هدف التعادل وواصل الجيل اعتماده على اغلاق مناطقه الدفاعية وهو ما جعل المصري كهربا أن يلجأ للتسديد من خارج منطقة الجزاء والتي كاد من خلالها أن يحرز هدف التعادل بتسديدة مرت من فوق العارضة.

وعند الدقيقة 68 تمكن التشيلي فيلانوفا من تسجيل هدف التعادل بعد ما اخترق دفاع الجيل ورواغ الحارس ووضع الكرة في شباك الجيل.

وكاد لاعب الجيل المخضرم سعد العبود أن يحرز الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة الاتحادية.

وفي الدقيقة الأخيرة نجح مدافع الاتحاد عمار الدحيم بتسجيل هدف الفوز بعدما ارتقى لعرضية زميله فهل المولد ووضع الكرة برأسه في شباك الجيل.

