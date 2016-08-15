فان مارفيك يختار 24 لاعباً لمواجهة ماليزيا والعراق

أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي قائمة الأخضر لمواجهتي تايلاند والعراق في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وضمت القائمة 24 لاعباً، على أن يتم استدعاء ياسر الشهراني للفحص الطبي على الإصابة التي تعرض إليها في فترة الاستعداد للموسم الجديد.

واختار فان مارفيك كلاً من ياسر المسيليم وعساف القرني ووليد عبدالله في حراسة المرمى، ومحمد البريك وحسن معاذ في الظهير الأيمن، أما منصور الحربي وعبدالرحمن العبيد فتواجدا في خانة الظهير الأيسر.

وضمت قائمة لاعبي الوسط كلاً من عبدالملك الخيبري وعبدالعزيز الجبرين وسلمان الفرج وعبدالمجيد الرويلي وتيسير الجاسم ويحيى الشهري وحسين المقهوي، أما لاعبو الأطراف فاختار فان مارفيك ملاً من فهد المولد ونواف العابد وسلمان مؤشر وعلي عواجي.

وسيشكل محمد السهلاوي ونايف هزازي خط الهجوم الأخضر.

وسيلعب المنتخب السعودي مع تايلاند في الأول من سبتمبر، على أن يواجه العراق خارج أرضه في السادس من ذات الشهر.

