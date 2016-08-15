في قائمة فان مارفيك.. مهاجمان صائمان ولاعبون غائبون

شهدت اختيارات الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي لمواجهتي ماليزيا والعراق مطلع الشهر القادم، تواجد محمد السهلاوي ونايف هزازي الصائمان عن الأهداف منذ فترة طويلة، ونواف العابد الذي تعرض إلى إصابة في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، ويحيى الشهري الذي استبعده الكرواتي زوران ماميتش عن أول مباريات النصر في الدوري، ومنصور الحربي الذي كان احتياطياً في المواجهة اللندنية، وخارج التشكيلة في أولى مباريات فريقه الدورية.

واختار فان مارفيك نواف العابد الذي خرج مصاباً في مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، ولم يشترك في مواجهة فريقه الافتتاحية أمام الباطن، أما منصور الحربي فلم يلعب في مباراتي أهلي جدة، وكذلك يحيى الشهري صانع ألعاب النصر الذي غاب عن مواجهة الفتح بسبب الإصابة التي لحقت به في دورة تبوك الدولية.

ولم يسجل ثنائي خط المقدمة، محمد السهلاوي ونايف هزازي لاعبا النصر أي هدف رسمي منذ فترة طويلة، فالأول لم يسجل أي هدف مع النصر منذ يناير الماضي عندما هز شباك الدرعية في كأس الملك، وسجل مع المنتخب في شباك ماليزيا شهر مارس الماضي، أما هزازي فأحرز آخر أهدافه في شهر أبريل عندما سجل هدفاً على العروبة في كأس الملك، وفي ذات الشهر سجل هدفه الدوري الأخير أمام الفتح، وعلى الصعيد الودي أحرز هدفاً في شباك اتحاد جدة ضمن مباراة المركزين الثالث والرابع في دورة تبوك الدولية.

وضمن قائمة الهولندي، لعب 9 لاعبين من الهلال والأهلي مباراتين ضمنها مباراة كأس السوبر التي أقيمت في لندن، ولعب محمد البريك وأسامة هوساوي وعبدالملك الخيبري وعبدالمجيد الرويلي مباراة الباطن كاملة، أما سلمان الفرج فدخل بديلاً لمحمد الشلهوب في كأس السوبر، وترك مكانه لخالد كعبي أمام الباطن.

وفي المقابل، لعب محمد آل فتيل مباراة السوبر "ولم يكملها في آخر دقائق الشوط الثاني" وشارك أمام الاتفاق، ولعب تيسير الجاسم وسلمان مؤشر ومعتز هوساوي وياسر المسيليم مباراتي الهلال والاتفاق، أما حسين المقهوي فدخل بديلاً في المباراتين، وشارك علي عواجي أساسياً في مباراة الهلال وبديلاً في مباراة الاتفاق.

وشارك عبدالعزيز الجبرين وعمر هوساوي في مباراة النصر أمام الفتح كاملة، وأكمل فهد المولد وعساف القرني مباراة اتحاد جدة ضد الرائد، وكذلك فعل ثنائي الشباب حسن معاذ ووليد عبدالله وعبدالرحمن العبيد لاعب القادسية الذين لعبوا كامل دقائق مباراة الشباب والقادسية في افتتاح دوري جميل.