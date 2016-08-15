لجنة الانضباط تعاقب جيزاوي.. الفتح والتعاون

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي كلاً من عبدالرحيم جيزاوي لاعب الرائد وناديي التعاون والفتح 30 ألف ريال بسبب مخالفاتهم في مباريات الجولة الأولى من دوري جميل.

وقالت لجنة الانضباط في خبر صحفي: تغريم عبدالرحيم جيزاوي، لاعب الرائد 10 آلاف ريال لتواجده في غرف التغيير وهو غير مسجل في قائمة المباراة التي جمعت فريقه باتحاد جدة. وأتبعت: تغريم نادي التعاون 10 آلاف ريال لتأخره بتسليم قائمة المباراة لمدة 10 دقائق في مباراة الوحدة، كما تم تغريم نادي الفتح 10 آلاف ريال لتأخره في النزول إلى أرض الملعب مما سبب تأخيراً لبداية الشوط الثاني من المباراة.

