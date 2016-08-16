الشباب يعلن نجاح عملية مشاري الثمالي

أجرى مشاري الثمالي، لاعب نادي الشباب، عملية جراحية في أربطة الركبة بمستشفى سباير، وذلك بحسب ما أعلنه النادي العاصمي يوم الثلاثاء.

وكتب الشباب عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أجرى لاعب كرة القدم مشاري الثمالي صباح الثلاثاء عملية في أربطة الركبة في مستشفى سباير تكللت بالنجاح ".

وكان الفريق الشبابي قد عاود تدريباته بعد فراغه من مواجهة النهضة التي كسبها أمس الاثنين، حيث أجرى حصة تدريبية استرجاعية تحت إشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، وبمتابعة سامي الجابر المدير الفني، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية.