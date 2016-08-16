الرائد يحصل على بطاقة المولد.. واتحاد جدة يطلب التعويض

أعلنت لجنة الاحتراف السعودية وصول البطاقة الدولية لسعيد المولد لمصلحة نادي الرائد، كاشفة في الوقت ذاته أن اتحاد جدة طلب الحصول على تعويض من قبل الاتحاد الدولي على خلفية قصة انتقاله من الأهلي إلى الاتحاد في سبتمبر 2014.

وقالت لجنة الاحتراف: خيرنادي الاتحادمابين تجميد عقداللاعب حتى عودته من خارج المملكة أو الرفع للفيفا بطلب تعويضات، واختار النادي طلب التعويضات من الاتحاد الدولي. لذلك أرسلت لجنة الاحتراف خطاب لنادي الرائد بالموافقه على تسجيله، مع الأخذ بالاعتبار أن سعيد المود لديه قضية منظورة في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولعب المولد لمدة عام في صفوف فارنزي البرتغالي ابتداءً من يوليو 2015، بعدما توقف عن اللعب في السعودية منذ يناير من ذات العام، وتحديداً في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في أستراليا.

