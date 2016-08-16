النصر يطلب بطاقة أيالا من "فيفا" بعد مماطلة لانوس

توجهت إدارة النصر إلى فيفا لطلب بطاقة بديلة للباراغوياني فيكتور أيالا، المنتقل من لانوس الأرجنتني، بعدما أعطت إدارة الأخير رقم حساب بنكي غير صحيح في المرة الأولى، قبل أن ترسل رقم حساب آخر شخصي وتطلب من اللاعب دفع مبلغ مالي من أجل إرسال بطاقته الدولية إلى النصر.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن إدارة النصر حولت يوم 7 أغسطس الماضي مبلغ مليوني دولار إلى إدارة لانوس بحسب الحساب البنكي الذي أعطاه رئيس النادي الأرجنتيني ومحاميه إلى إدارة النصر عندما وقع اللاعب عقده في الرياض، قبل أن يرد مصرف "سيتي بنك" في مملكة البحرين "البنك الوسيط" في عملية التحويل على إدارة النصر يوم 9 أغسطس بأن رقم الحساب البنكي غير صحيح، مطالباً بتقديم رقم حساب صحيح أو دفع غرامة مالية تبلغ 20 ألف ريال، لتعود إدارة النصر إلى مخاطبة نادي لانوس وطلب رقم حساب بنكي آخر.

وبعد يوم بعثت إدارة لانوس اعتذاراً عن الخطأ وأوردت في خطابها رقم الحساب الجديد، لكن "سيتي بنك" تواصل مع إدارة النصر للاستفسار عن رقم الحساب، مشيراً بأنه ليس حساباً رسمياً باسم النادي وإنه مدون تحت خانة الحسابات الشخصية، ورفض النصراويون عدم تحويل المبلغ، على غرار ما حدث مع نادي خودي كروز الأرجنتيني الذي ضم النصر لاعبه فيكتور فيغاروا في 2009، وهيرناني مهاجم فلامنغو البرازيلي في 2014، خوفاً من الدخول في متاعب قانونية مثل قضايا التهرب الضريبي أو غسيل الأموال.

وبعد تلقي رد البنك، بعثت إدارة النصر خطاباً إلى لانوس تطالب من خلاله توفير رقم حساب رسمي للنادي، إلا أن النادي الأرجنتيني تراجع عن ذلك، مطالبا أيالا بدفع مبلغ 196 ألف دولار وذلك طبقاً لأنظمة الانتقال في الأرجنتين، لترد إدارة النصر على نظيرتها في لانوس بطلب خطاب رسمي تذكر فيه كافة الطلبات التي يريدها الأرجنتينيون، وفي الوقت ذاته بعثوا بخطاب إلى فيفا مطالبين بالحصول على بطاقة بديلة لأيالا.

وبحسب الرد الذي تلقته إدارة النصر فإن فيفا سيصدر بطاقة بديلة للاعب الباراغوياني الدولي يوم 18 أغسطس، قبل يومين من مواجهة النصر والاتفاق ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري جميل.

وانتقل فيكتور أيالا إلى النصر يوم 19 يوليو الماضي، وحضر إلى الرياض لتوقيع عقده في الرابع من الشهر الجاري.