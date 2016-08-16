النصر يعبر النجوم ويطير إلى ثمن النهائي

قطع النصر تذكرة الوصول إلى الدور ثمن النهائي لكأس ولي العهد السعودي بعد فوزه على ضيفه النجوم "درجة أولى" 3-صفر على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في الدور 32 للمسابقة.

ووجد النصر صعوبات كبيرة في الوصول لمرمى النجوم، الذي قدم مستوى مميزاً خلال النصف ساعة الأولى وظهر أكثر تنظيماً من أصحاب الأرض، والذي زج مدربه الكرواتي زوران ماميتش بالبدلاء.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 38 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مهاجمه حسن الراهب، الذي حول عرضية زميلة خالد الغامدي برأسه في شباك النجوم.

وعند الدقيقة 42 نجح مدافع النصر أحمد عكاش بتسجيل الهدف الثاني بعدما تصدى لخطأ على قوس منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس وديع العبيد.

ومع مطلع الشوط الثاني زج الكرواتي ماميتش مدرب النصر بمواطنيه ايفان تومتشاك وتوماسوف كبديلين للاعبين خالد الغامدي وربيع سفياني.

وعند الدقيقة 55 نجح مهاجم النجوم ماهر شرومه في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع النصر علي الخيبري الذي أشهر له الحكم البطاقة الحمراء، ليتقدم لها بندر العنزي ويفشل في وضعها بالشباك.

ونجح النصر بفرض سيطرته مجدداً وتمكن مهاجمه حسن الراهب من تسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية الكرواتي توماسوف برأسه في مرمى الضيوف.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه عوض خميس يحرز الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من الكرواتي ايفان ليسدد الكرة قوية إلا أنها استقرت في أحضان الحارس وديع العبيد.

وعند الدقيقة 75 أهدر الكرواتي توماسوف هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله شايع شراحيلي ليضع الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق سنحت فرصة خطيرة للنجوم بعدما تلقى مهاجمه ماهر شرومه تمريرة متقنة من زميله النيجيري جبريل أدامو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس حسين شيعان الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع كاد النجوم يسجل هدفاً شرفياً بعدما سدد مهاجمه ماهر شرومه كرةً قوية وجدت الحارس حسين شيعان الذي تصدى لها لتعود الى اللاعب بندر العنزي الذي سددها خارج المرمى.