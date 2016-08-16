فهد المولد يخطف نجومية الجولة الأولى من دوري جميل

توزعت القائمة المثالية للأسبوع الأول من دوري جميل للمحترفين بين 7 أندية، والتي شهدت حضور الوافد الجديد الباطن عبر حارسه مزيد فريح الذي تألق أمام الهلال، فيما خطف فهد المولد نجومية الجولة بهدفيه أمام الرائد.

الباطن حضر في الحراسة مع مزيد فريح، وهو الذي حمى عرينه من هجمات لاعبي الهلال، استحق المقعد رغم خسارة فريقه بهدفين نظيفين، أحدهما بالقدم اليمنى والآخر باليسرى.

في الظهيرِ الأيمن يظهرُ محمد البريك لاعب الهلال، حضرَ وأثّر خلال مباراة الباطن، قدم تمريرة حاسمة سجل منها ناصر الشمراني هدف فريقه الأول، وتلقى بطاقة صفراء.

لاعب النصر عمر هوساوي، حضر في قلب الدفاع، تواجدَ بشكل فاعل في لقاء الفتح مسجلا هدفا من أصل 4 أثقلت شباك الضيوف، إلى جواره لاعب الوحدة يحيى المسلم، الذي كان لافتا في مباراة التعاون، منهيا فعالية هجوم المنافس، سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 94، لينتهي اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في الظهيرِ الأيسر، ظهر في الأسبوع الأول، لاعب الاتحاد عدنان فلاتة، حضر بشكل فاعل في لقاء الرائد، دافع بقوة، وقدم تمريرتين حاسمتين سجل منهما فهد المولد هدفي التقدم على أصحاب الأرض.

وفي خط الوسط، وفي الجانب الأيسر، سجل لاعب النصر ربيع سفياني نفسه من نجوم الأسبوع، بعد أن سجل هدف فريقه الأول في شباك الفتح، وفي الوسط الأيمن، كان لاعب النصر ايفان توميتشاك حاضراً، بعد فوز فريقه بأربعة أهداف لواحد أمام الفتح، قدم تمريرتين حاسمتين.

في محورِ الارتكاز، تواجد لاعب الأهلي تيسير الجاسم، الذي يحضر بعد ظهوره المميز أمام الاتفاق، كان لامعاً في متوسط الميدان، سجل هدف فريقه الرابع، وقدم تمريرة حاسمة لمصطفى بصاص. وإلى جواره، حضر لاعب الاتحاد فهد الأنصاري، حضر اللاعب الكويتي مدافعا ومهاجما مسددا تسديدة واحدة على المرمى، ارتكب خطأين وتحصل على مثلهما.

في خط الهجوم، وفي المقعد الأول أعلن فهد المولد عن تألقه، إثر تسجيله هدفين في شباك الرائد وصناعته لثالث، من أصل 4 تسديدات على المرمى، إلى جانبه، تواجد لاعب الفيصلي منصور حمزي، الذي حضر بقوة بعد تسجيله أول هاتريك في الموسم في شباك الخليج، من ثلاث تسديدات فقط على المرمى.

وبذلك اختير فهد المولد كأفضل لاعب في الجولة، بعد أن قاد فريقه الاتحاد للفوز في أولى مباريات الموسم، فيما انتزع مقعد مدرب فريق الجولة مدرب الوحدة خير الدين مضوي، بعدما استطاعَ تقديم فريقه بشكل مميز محققا الفوز على التعاون.

أما عن أفضل حكم، فوقع الاختيار على خالد الطريس الذي قادت صافرته لقاء التعاون والوحدة، وهو الذي أدار اللقاء بجدارة رافعا بطاقته الصفراء خلال اللقاء في 5 مناسبات.