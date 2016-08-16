"خصومات مالية" تثير الخلاف بين لاعبي الرائد وإدارتهم

اشتعلت الخلافات بين لاعبي الرائد وإدارة ناديهم بعدما استلم اللاعبون رواتبهم المتأخرة بخصومات كبيرة، لأسباب يأتي أهمها رفض لاعبي الفريق المشاركة في مباراة النصر الودية مطلع العام الجاري، مؤكدين أن منصور الرسيني الرئيس المكلف السابق أسقط العقوبة عنهم عقب بقاء الرائد في دوري جميل بفوزه على الباطن 5-3 في الملحق المؤهل، فيما يقول عبدالله السبيعي أن اللاعبين رفضوا التوقيع على قرار الخصم من مرتباتهم، مما دفع إدارته إلى إرسالها دون تواقيعهم.

وقال بعض لاعبي الرائد لـ"العربية.نت" بأنهم استلموا رواتبهم بخصومات عالية بسبب قرارات انضباطية منها عدم لعب المباراة الودية أمام النصر في يناير الماضي، وكانت حينها الإدارة المكلفة قد غرمت جميع الممتنعين، إلا أن منصور الرسيني الرئيس المكلف السابق ألغى العقوبة بعد بقاء الفريق في دوري جميل.

وطبقاً لرواية اللاعبين، فإن إجمالي الخصومات وصل إلى مبلغ مرتفع وخصم من بعضهم مبالغ مالية تجاوزت 150 ألف ريال، وأن إدارة النادي لم تشهر لهم أي إشعار بالخصم قبل إرسال الكشوفات إلى لجنة الاحتراف باتحاد القدم وتسجيل اللاعبين الجدد.

وإزاء ذلك، نفى عبدالله السبيعي المدير التنفيذي للرائد أن تكون إدارة ناديه اتخذت قرار الخصم دون إعلام اللاعبين بها، وقال لـ"العربية.نت": الخصومات التي طبقت على اللاعبين كانت عادية، ولم تكن بسبب مباراة النصر الودية فقط، بل هناك تأخير وغياب لبعضهم، ولكن ربما لأن المرتبات تأخرت كثيراً، وعندما استلمها اللاعبون شعروا بأن الرقم كان عالياً، مع أني أستطيع التأكيد بأن أكبر مبلغ خصم من لاعب من لاعبي الرائد لم يتجاوز 40 ألف ريال.

وزاد السبيعي: أبلغنا اللاعبين بقرار الخصم، ورفضوا التوقيع عليه قائلين بأن إدارة منصور الرسيني ألغت العقوبة، رغم أن الرئيس السابق لم يصدر أي قرار رسمي بشأن اسقاطها عن اللاعبين، وأرسلت الإدارة الحالية قرارات الخصم بعدها إلى لجنة الاحتراف.