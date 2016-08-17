الأنصاري: أرغب بتحقيق أكثر من بطولة مع الاتحاد

أكد الكويتي فهد الأنصاري، لاعب اتحاد جدة، عزمه تمثيل اللاعب الخليجي خير تمثيل في الملاعب السعودية، مشيرا في الوقت ذاته، سعي فريقه إلى تحقيق أكثر من بطولة خلال منافسات الموسم الحالي.

وقال الأنصاري في حديثه لـ"في المرمى": "أخوض تجربتي الأولى في الملاعب السعودية، أتمنى لي ولكل اللاعبين المحترفين وخاصة الخليجيين كل التوفيق".

وأضاف: "الإعلام والجمهور في الدوري السعودي يختلفان عن الدوري الكويتي، فريقنا شاب، واللاعبون الشباب يصنعون التاريخ لكل فريق، نطمح إلى تحقيق أكثر من بطولة خلال منافسات الموسم الحالي".

وعن مفاوضات الأهلي قبل الانضمام إلى جاره الاتحاد، زاد الأنصاري: "كانت هناك مفاوضات شفهية مع النادي الأهلي قبل الانضمام إلى الاتحاد، لكن ذلك ليس مهما الآن، أنا لاعبا اتحاديا، وجمهوره يخجلنا كلاعبين، وأتمنى أن نفرحه بتحقيق البطولات".