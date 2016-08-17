البرازيليون يستمرون بالسيطرة على أجانب الدوري السعودي

يشهد الموسم السعودي الجديد سيطرة اللاعبين البرازيليين على اختيارات الأندية، و4 مدربين كانوا يوجهون أصحاب قمصان مختلفة بالأمس، ويديرون اليوم غرف ملابس أندية أخرى ، ورئيسان بالتكليف.

وفي العام الماضي كان البرازيليون يمثلون 30%، أما الآن فهم يتجاوزون نصف عدد اللاعبين الأجانب، منهم بوناتيني الذي ترك إستوريال البرتغالي وجاء إلى الهلال، ومعه تياغو ألفيس الذي انطلق مع نيمار ورفع الثنائي سوياً كأس ليبرتادوريس.

وحضر مصري من نادي الزمالك، لكن هذه المرة سيكون محمود عبدالمنعم كهربا خصماً لزميله السابق محمد عبد الشافي في ديربي جدة عندما يلتقي الاتحاد بالأهلي، هناك ايضاً هندوراسي و3 أورغويانيين وهولندي وتشيلي.. وبوركيني يتحدث اللهجة المصرية.

وعلى صعيد المدربين، حضر ماتوساس الهلال وماميتش النصر وباندو الاتحاد وسابينتو الفتح والهولنديان دي وايلد وكالزيتش مدربا الخليج والتعاون للمرة الأولى في السعودية، أما البقية فهم فليسوا غريبين على الدوري، بعدما تولوا فرقاً سابقة خلال المواسم الماضية.