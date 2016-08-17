التويجري: الرائد سيعيد المولد إلى المنتخب السعودي

أكد سعيد المولد، لاعب الرائد الحالي وفارنزي البرتغالي السابق جاهزيته التامة لخوض مباريات الفريق في دوري جميل، بينما أشار عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد المكلف بأن ناديه خاطب جميع الجهات المعنية حماية لحقوق فريقه قبل التعاقد مع لاعب الأهلي والاتحاد السابق.

وقال المولد في مؤتمر تقديمه لاعباً للرائد: أنا سعيد جداً بالعودة إلى الدوري السعودي، وأشكر مسؤولي الرائد على ثقتهم بقدراتي، وأستطيع التأكيد بأني جاهز تماماً لخوض المباريات، وأنا رهن إشارة المدرب ناصيف البياوي.

وفي المقابل، بدا عبدالعزيز التويجري رئيس نادي الرائد المكلف واثقاً من عودة سعيد المولد إلى قائمة المنتخب السعودي عبر بوابة الرائد، وزاد: سعيد المولد مكسب كبير لأي فريق، وأنا متأكد بأنه سيعود إلى المنتخب السعودي عبر بوابة الرائد، كون الأخضر تنتظره استحقاقات هامة في الفترة المقبلة.

وحول التعاقد مع الظهير الذي وقع للأهلي والاتحاد أواخر 2014، أجاب: سلكنا جميع السبل القانونية وخاطبنا الجهات المعنية وذلك حفظاً لحقوق نادي الرائد. وأضاف: كثير من الأندية سعت للحصول على خدمات المولد، لكن نادي الرائد سبقهم بالتوقيع.

وانتقل المولد إلى الرائد بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري مقابل 700 ألف ريال.

