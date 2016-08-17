الرائد يسعى لاستعادة توازنه أمام الوحدة

يسعى الرائد إلى استعادة توازنه وتحقيق أول فوزٍ في دوري جميل هذا الموسم حينما يستضيف الوحدة على ستاد الملك عبدالله بالقصيم بافتتاح المرحلة الثانية من المسابقة.

وخسر الرائد أولى مواجهاته في دوري جميل السعودي للمحترفين أمام اتحاد جدة 3-2 يوم الخميس بعدما كان خاسراً بثلاثية نظيفة إلا أن صحوته كانت متأخرة واكتفى بتسجيل هدفين.

ويعلم التونسي نصيف البياوي مدرب الرائد في أن تلقيه الخسارة الثانية على أرضه ستفتح باب المشاكل مبكراً لاسيما وأن الفريق كان قريباً من الهبوط في السنوات الماضية.

وفي المقابل يبحث الوحدة عن إكمال بدايته القوية بعدما حقق فوزاً ثميناً وقاتلاً على ضيفه التعاون 3-2 يوم الجمعة الماضي.

ويملك الوحدة أكثر من لاعب خبير لاسيما اللاعبون العائدون إلى صفوفه مثل المهاجم مختار فلاتة والمدافعين كامل المر وكامل الموسى.

ويبدو أن العمل الذي قام به اللاعبون بقيادة مدربهم الجزائري خير الدين مضوي في معسكر النمسا بات واضحاً بعد العرض اللافت الذي قدمه الفريق في مباراة التعاون والذي نجح باقتناص فوز قاتل في الدقائق الأخيرة بعدما سجل مدافعه يحيى المسلم هدف الفوز في الوقت القاتل.

وتستكمل مباريات المرحلة يوم الجمعة بلقاءين إذ يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على التعاون ويستضيف القادسية نظيره الفيصلي، على أن تختتم المرحلة يوم السبت بأربع مباريات تجمع الباطن أمام ضيفه الشباب والخليج أمام اتحاد جدة والفتح أمام أهلي جدة والاتفاق أمام النصر.