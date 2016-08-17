عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

عسيري: هدفي إسعاد جماهير الأهلي

المصدر: العربية.نت
عسيري في حصته التدريبية الأولى بشعار الأهلي
رابط مختصر

قدم اللاعب عبدالفتاح عسيري، المنضم حديثا إلى صفوف أهلي جدة، شكره وتقديره للأمير خالد بن عبدالله، ومساعد الزويهري رئيس النادي، على ثقتهما بقدراته وحرصهما في ارتداء الشعار الأهلاوي لمدة 4 مواسم مقبلة.

وقال لاعب اتحاد جدة السابق بعد توقيعه رسميا في كشوفات الأهلي: "شكرا للأمير خالد بن عبدالله، ومساعد الزويهري، على ثقتهما بالتعاقد معي وحرصهما في ارتداء شعار الأهلي".

وأضاف: "أطمح إلى تقديم مستويات ترضي جماهير الأهلي، والتي بالطبع ستكون دافعا كبيرا لنا كلاعبين لتقديم كل ما بوسعنا داخل المستطيل الأخضر، هدفي هو استمرار تحقيق البطولات واسعاد المدرج الأخضر".

كلمات دالّة

#عبدالفتاح عسيري, #أهلي جدة, #اتحاد جدة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر