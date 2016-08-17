إبراهيم غالب يبدأ مرحلة العودة إلى الملاعب

بدأ إبراهيم غالب بالجري الخفيف حول الملعب، في مرحلة جديدة من التأهيل عقب تعرضه إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي شهر مايو الماضي.

ونشر حساب النصر صوراً لغالب رفقة أخصائي العلاج الطبيعي، وكتب: بدأ إبراهيم غالب في تدريبات النصر اليوم بالجري الخفيف حول الملعب وذلك بمتابعة من أخصائي العلاج الطبيعي طارق الحصني.

وعانى غالب من إصابة الرباط الصليبي مرتين خلال 14 شهراً، عندما تعرض في المرة الأولى إلى القطع أمام لخويا القطري في دوري أبطال آسيا 2015، وغاب طويلاً قبل الظهور مطلع العام الجاري لكنه صرخ من ألم الإصابة مجدداً في مباراة أمام ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا 2016.

