اللذيذ: تأسيس شركة الرابطة من مصلحة الأندية السعودية

أكد سعيد اللذيذ، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، أن فكرة تأسيس شركة الرابطة قد طرحت منذ وقت مبكر، مشيراً إلى استفادة جميع الأندية من ذلك بعد موافقة وزارة التجارة والاستثمار على إنشائها.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد وافقت على إنشاء شركة رابطة دوري المحترفين، والتي ستكون ذراعا تجارية واستثمارية للرابطة.

وقال اللذيذ لـ"في المرمى": "بعد صدور قرار مجلس الوزراء بدأنا العمل على تأسيس الكيان التجاري لرابطة المحترفين، وحصلنا على الترخيص".

ويضيف: "هنالك اختصاصات وفوائد عدة، منها توقيع عقود استثمارية، حيث إن الرابطة تعتمد على وسطاء في تعاقداتها، وجميع أعضاء مجلس الإدارة المتكون من الأندية سيستفيدون من تأسيس الشركة".