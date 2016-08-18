المولد عاد وكأن شيئاً لم يكن.. لقطة ختام

بالرغم من التصريحات التي كانت تؤكد بأن سعيد المولد لن يلعب في أي فريق سعودي غير اتحاد جدة، إلا أن سعيد المولد ظهر في المؤتمر الصحفي يعلن جاهزيته لخوض مباريات الرائد.

اللاعب صاحب القضية الأكثر جدلاً في كرة القدم السعودية مؤخراً، رفض تنفيذ عقده مع اتحاد جدة مؤكداً رغبته بالبقاء أهلاوياً.. كل المبررات التي ساقها المدافع وممثلوه لم تقنع لجنة الاحتراف، وعادت اللجنة للتأكيد بأن المولد اتحادي.

عام مضى منذ رحيل سعيد المولد إلى فارنزي البرتغالي.. أنهى اللاعب الشاب عقده وعاد إلى السعودية بقميص غير الاتحاد، وكأن شيئاً لم يكن !.