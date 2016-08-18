الهلال يعود إلى بريدة بحثاً عن الانتقام من التعاون

ستكون مهمة التعاون صعبة حينما يستضيف الهلال في المرحلة الثانية من دوري جميل السعودي على ستاد الملك عبدالله بالقصيم، في حين يبحث الفيصلي عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه مضيفه القادسية على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

وعلى ستاد الملك عبدالله، يطالب التعاونيون فريقهم بالفوز إذا ما أراد استعادة توازنه وإعادة مستوياته المتوهجة التي قدمها الموسم الماضي ولكن ستكون مهمته صعبة للغاية كونه سيواجه الهلال.

والتقى الفريقان مطلع العام الجاري، وانتهت بفوز تاريخي للتعاون على الهلال لأول مرة في تاريخ الأول، عندما سجل الكاميروني بول إيفولو هدف الفوز.

وخسر التعاون بصورة مفاجئة في المرحلة الأولى أمام الوحدة 3-2 ووضح تأثر الفريق بعناصره المؤثرة عبدالمجيد الرويلي والكاميروني بول ايفولو وقائد الفريق عدنان فلاتة الذين انتقلوا إلى أندية أخرى.

وسيكون الهولندي كالزيتش مدرب التعاون في مأزق، كونه مطالبا بتحقيق نتائج مميزة أسوة بالتي حققها سلفه البرتغالي غوميز الذي ساهم بوصول الفريق الى المركز الرابع في الموسم الماضي وانتقل لتدريب أهلي جدة.

وفي المقابل، يسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه على الباطن في المرحلة الأولى.

وحقق الهلال فوزاً صعباً على الباطن في المرحلة الافتتاحية، واكتفى بتسجيل هدفين وتأثر الفريق بالغيابات الكبيرة.

ولن يكون بإمكان الاوروغوياني جوستافو ماتوساس الاستفادة من لاعبيه الأجانب باستثناء المهاجم البرازيلي ليوبونانتي الذي شارك في مباراة السوبر أمام أهلي جدة ومباراة الباطن الماضية، في حين تأكد غياب الثنائي البرازيلي كارلوس ادواردو للإصابة والأوروغوياني ميليسي لعدم جاهزيته الفنية، في حين غادر مع الفريق البرازيلي تياغو ألفيس مع بعثة الفريق تحسباً لوصول بطاقته الدولية.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يحل الفيصلي ضيفاً ثقيلاً على القادسية.

وقدم الفريقان مستوىً مميزاً في المرحلة الأولى بعد أن اقتنص القادسية نقطة ثمينة من الشباب في الرياض، في حين نجح الفيصلي بتحقيق فوز على الخليج 3-1.