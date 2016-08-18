رئيس الوحدة: حارسنا الدولي خارج حسابات المدرب

كشف هشام مرسي رئيس الوحدة أن الحارس الدولي عبدالله آل عراف بات خارج حسابات المدرب خير الدين مضوي بعد غيابه عن التدريبات التي أعقبت عودة الفريق إلى مكة، مشيراً إلى أن مستقبل اللاعب يعتمد على انضباطه والعرض المناسب.

وقال مرسي لـ"العربية.نت": عبدالله آل عراف تغيب عن تدريبات الفريق مثلما فعل أواخر الموسم الماضي، ولم يكن لديه عذر مبرر عندما عاد إلى التدريبات قبل يومين، وهذا ما دفع المدرب خير الدين مضوي إلى استبعاده من حساباته الفنية.

وعن ما إذا كان الاستبعاد نهائياً، أجاب رئيس الوحدة: هذا ما يبدو حالياً، لكن ربما يعود إلى قائمة الفريق لاحقاً، ويعتمد هذا الأمر على انضباط عبدالله في التدريبات وعدم تغيبه عنها.

وعاد مرسي إلى التأكيد بأن ناديه لم يتلق أي عرض بخصوص عبدالله آل عراف حتى الآن، وأتبع: لم يصلنا أي عرض رسمي يطلب خدمات عبدالله آل عراف، لكن عندما نستقبل ذلك سنجلس مع المدرب ونناقش الأمر معه قبل اتخاذ أي قرار.

وابتعد آل عراف عن حماية مرمى الوحدة منذ مطلع أبريل الماضي وتحديداً في اليوم الأول منه عندما خسر الوحدة أمام الفتح 3-1، ومنذ ذلك الحين استلم محمد شريفي حماية مرمى الفريق المكّي، واعتمد مضوي في أول مباراتين من الموسم الحالي على عبدالله سديري المعار من الهلال وأحمد الغامدي في الاحتياط، بدلاً من الحارس الذي استدعاه الهولندي بيرت فان مارفيك إلى معسكر المنتخب السعودي في النمسا، قبل أن تتجاوزه اختيارات المدرب الهولندي لمباراتي تايلاند والعراق.

