سعيد المولد يعوض غيابه الطويل ويقود الرائد إلى الفوز

قاد المدافع سعيد المولد فريقه الرائد إلى تحقيق أول فوز له هذا الموسم على حساب ضيفه الوحدة 3-1 على ستاد الملك عبدالله بالقصيم في افتتاح المرحلة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح المدافع العائد من جديد إلى الدوري السعودي بعد غيابه في الموسمين الماضيين لانتقاله الى الدوري البرتغالي بقيادة الرائد في أول مباراة رسمية له بعدما سجل هدفين.

ووضحت أفضلية الرائد الذي فرض سيطرته مبكراً على المباراة واحتاج الى 4 دقائق فقط حتى تمكن من افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه الغيني أبوبكر بانغورا الذي تلقى تمريرة مميزة من البرازيلي جيلمار ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس عبدالله السديري.

وعند الدقيقة 37 أهدر لاعب الرائد سلطان السوادي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي جيلمار أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني واصل الرائد تفوقه ونجح مدافعه سعيد المولد بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 53 بعدما لعب كرة عرضية أخفق معها حارس الوحدة عبدالله السديري بالتصدي لها لتدخل بين أقدامه في الشباك.

وسنحت فرصة ثمينة للرائد للاعبه بانغورا الذي تلقى تمريرة خلف المدافعين من زميله سعيد المولد ليواجه المرمى ويسدد الكرة وجدت الحارس عبدالله السديري الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 59 تمكن المدافع سعيد المولد من تسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس عبدالله السديري.

وواصل الرائد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سلطان السوادي الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله عبدالكريم القحطاني ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس عبدالله السديري الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 67 أهدر البرازيلي أدريانو ألفيش مدافع الرائد هدفاً محققاً بعدما تابع تسديدة زميله عبدالكريم القحطاني القوية العائدة من الحارس إلا أنه سدد الكرة بعيداً عن المرمى.

وعند الدقيقة 72 سجل الاوروغوياني أدولف ليما هدف الوحدة الوحيد بعدما تابع رأسية زميله البرازيلي فليبي بارتيو العائدة من القائم ليسدد الكرة في الشباك.

وكثف الوحدة هجماته في الدقائق وكاد لاعبه البرازيلي بارتيو أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس محمد شريفي الذي أبعدها بصعوبة.



